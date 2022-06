CorSport - Svolta Deulofeu: distanza minima tra Udinese e Napoli

Calciomercato Napoli - Si avvicina sempre di più il colpo Deulofeu per il Napoli. La distanza tra i due club è davvero minima come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il calciatore ha già scelto di giocare al Maradona.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport

"Il resto è sabbia che scivola nella clessidra, in quel conto alla rovescia che con discrezione sta cominciando: il Napoli vuole Gerard Deulofeu, si è mosso in anticipo, ha cominciato i sondaggi in epoca non sospetta, ha l’assoluto gradimento del giocatore (che sui social l’ha scritto, a tifosi che l’invitavano ad accettare: «Ho tanto rispetto per il Napoli, un top club») e c’è anche la consapevolezza che ci sia una bella concorrenza (la Real Sociedad, il Villarreal ma anche il Tottenham) con cui scontrarsi. La svolta, come antiche abitudini, è legata al contatto tra De Laurentiis e Giampaolo Pozzo, che in genere è sempre l’anticamera del contratto: distanza sempre meno «sensibile», l’Udinese spera di ricavare venti milioni ma a diciotto si può chiudere con tanto di stretta di mano".