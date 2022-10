CorSport - Suning sull’orlo della bancarotta: sta crollando l’impero Zhang

L'impero economico Suning sta crollando. Lo scrive il Corriere dello Sport che racconta come il colosso cinese sia sull'orlo della bancarotta. una notizia pessima per l'Inter che ora rischia pesanti ripercussioni:

"Suning.com è sull’orlo dell’insolvenza. Per molti anni ammiraglia della galassia Zhang, con migliaia di negozi retail e una piattaforma online tra le più diffuse in Cina, ha infatti dichiarato (nella relazione semestrale) debiti scaduti verso i fornitori per 4 miliardi di euro con dubbi sulla continuità aziendale. Come riferisce Calcio&Finanza, nell’ultimo semestre i ricavi sono praticamente evaporati (da 13,1 a 5,2 miliardi di euro) e il rosso ammonta a 385 milioni, da sommare alla perdita-monstre da 6 miliardi registrata nel 2021.

Tre mesi fa, voci di mercato insistenti riferivano di istanze di fallimento presentate da due creditori al tribunale di Nanchino. Secondo diversi organi di stampa cinesi, tra cui Global Times, le istanze verrebbero ripresentate con regolarità ma il tribunale non si sarebbe ancora pronunciato. Suning.com è l’asset più rilevante del gruppo Zhang. Gli altri business in capo a Suning Holdings (calcio, immobiliare, tv) vanno a rotoli".