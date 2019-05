CorSport - Summit Ancelotti-De Laurentiis dopodomani: si pianificherà il progetto, possibile incontro a casa del mister

L’accordo tra il Napoli e l’allenatore Carlo Ancelotti prevede una clausola particolare: alla fine di ogni stagione la società può esercitare il diritto di recesso entro il 31 maggio pagando un indennizzo al tecnico. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Se il Napoli entra il 31 maggio non invia una pec o una raccomandata con ricevuta di ritorno, Carlo Ancelotti resterà l’allenatore del Napoli per i prossimi due anni: stavolta, a differenza che con Sarri, basterà l’immobilismo assoluto per dare continuità al progetto tecnico e lasciare tutto invariato, quattro milioni netti stagionali compresi. E niente succederà, ovviamente, perché la coppia De Laurentiis e Ancelotti se la gode felice e contento, ha già previsto un summit per dopodomani mattina, a Napoli, presumibilmente a casa dell’allenatore, dunque lontano da occhi indiscreti, per continuare a pianificare il progetto che prevede una serie di step, affinché si possa restaurare un organico «di qualità e di alta professionalità»”