CorSport sulle condizioni di Insigne: sarà nuovamente visitato stamattina, ma resta in dubbio. Mancini ha già allertato il possibile sostituto

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi ci sarà il responso decisivo per Insigne. Il capitano del Napoli sarà nuovamente visitato dallo staff medico della Nazionale di Mancini. "Di questa spedizione non si sa ancora se farà parte Lorenzo Insigne, reduce da un problema muscolare che ne ha pregiudicato la prestazione contro la Juve, col capitano costretto a uscire a metà gara. Ieri a Bologna il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali. Il professor Ferretti, medico azzurro, e Mancini si sono presi ancora una notte di tempo per decidere. La situazione di Insigne, che è stato “trattato” dallo staff sanitario, sarà nuovamente valutata stamattina. Se ci saranno concrete possibilità di recupero in vista della seconda partita, quella di domenica in Finlandia, il giocatore resterà disponibile. Altrimenti rientrerà a Napoli. Intanto il ct ha fatto arrivare a Bologna Vincenzo Grifo, ora a Friburgo, preferito a Politano"