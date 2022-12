CorSport sul Napoli: azzurri più che mai padroni del proprio destino. Che le altre inseguano e sperino

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sullo stato di salute del Napoli:

"I tre test sostenuti sinora (due vittorie in Turchia, una sconfitta di misura in casa con il Villarreal; domani arriva il Lilla) hanno registrato un Napoli in buona salute, con Osimhen e Raspadori una spanna sopra tutti. Gran bel segno di una squadra che non ha smesso di giocare a memoria e non pagherà un pedaggio pesante per i cinque azzurri andati in Qatar e rientrati anzitempo (tre dopo la fase a gironi, due eliminati negli ottavi). Morale: il Napoli è, più che mai padrone del proprio destino. Che le altre inseguano e sperino".