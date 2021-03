CorSport sul gol del Bologna: pare un tributo ideologico alla costruzione del basso che va oltre le ragioni del buon senso

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E se Mertens ancora sembra l’ombra dell’implacabile cecchino che tutti ricordano, Osimhen è tornato il talento imperfetto ma geniale che avevamo intravisto all’inizio di stagione. Il suo recupero vale doppio per il modulo di Gattuso, che vive sul contropiede. Certo, non tutto è oro in questa serata per gli azzurri. Il regalo di Demme, che si fa soffiare il pallone sul limite dell’area dopo averla ricevuta da un passaggio di Ospina simile a un azzardo, costa il gol di Soriano. E pare un tributo ideologico alla costruzione del basso che va oltre le ragioni del buon senso".