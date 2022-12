CorSport su Simeone: la sua positività è un mantra dello spogliatoio del Napoli

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport scrive sulla carica di Giovanni Simeone:

"Non chiedetegli se sia felice, nonostante i 386' giocati: provate a cogliere la risposta nei suoi sguardi, nelle sue parole, in quella positività che è diventato un mantra dello spogliatoio. Come il cholito non c’è (quasi) praticamente nessuno, con sei gol (quattro in Champions e due in campionato) pesanti come l’oro o forse no, di platino: perché a Milano la svolta arrivò con la sua torsione e a Cremona la indirizzò sempre lui. Mica può sentirsi un uomo di scorta, un bomber del genere?"