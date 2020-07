CorSport su Sarri: "A Torino ha vinto ma sembra che non si senta a casa sua, a Napoli non ha vinto ma era un’eterna tarantella"

Roberto Perrone, editoralista del Corriere dello Sport, analizza e commenta lo scudetto vinto dalla Juventus di Maurizio Sarri:

“Ha vinto, ma non ha convinto, Maurizio Sarri. Appare perennemente incarognito anche se non lo è, ma non si adatta all’idea di comunicazione dominante e non ha alimentato neanche l’impressione di essersi adattato alla Juventus. A Torino ha vinto ma sembra che non si senta a casa sua, a Napoli non ha vinto ma era un’eterna tarantella. Magari non è vero, ma questa è l’immagine”