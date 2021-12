CorSport su Osimhen: la Nigeria può farlo giocare anche davanti a pareri negativi di Napoli e medici!

Dopo aver decretato con un tweet il suo recupero e la sua disponibilità a giocare la Coppa d'Africa per cui è stato convocato dalla Nigeria senza attendere il prossimo controllo e il parere dei medici, ieri ha fatto pervenire anche la sua disponibilità a giocare con la Juve il 6 gennaio. Questa è la situazione dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, come racconta il Corriere dello Sport.

Ultime notizie Napoli

“A dispetto del suo coraggio e di una classica spregiudicatezza giovanile, Osi dovrà fare i conti con i medici e con Spalletti: per vederlo in campo allo Stadium bisognerebbe attendere la valutazione del signor Luciano. Il ct Eguavoen lo ha convocato per la Coppa d'Africa, ora la gestione è nelle mani della federcalcio nigeriana anche se i pareri dello staff medico azzurro e del chirurgo saranno negativi. Ovvero: il Napoli può ritenerlo non recuperato ma poi, eventualmente, la Nigeria potrebbe anche ritenere di farlo controllare dal proprio staff e dunque decidere di farlo giocare assumendosi ogni responsabilità”