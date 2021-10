CorSport su Osimhen: Giuntoli aveva asfissiato De Laurentiis per prenderlo, ci aveva messo faccia e reputazione

Napoli Calcio - Come un rabdomante, Victor Osimhen si è sistemato dentro l’area, ha aspettato che arrivasse qualcosa: girata di piatto destro, e gol anche con la Nigeria. Ne parla il corriere dello Sport.

“Dal 16 settembre ha provato a spiegare perché il Napoli avesse sistemato sul tavolo del Lille una cinquantina di milioni pagabili in quattro anni: non era una scommessa, certo che no, perché Giuntoli, asfissiando De Laurentiis, ci aveva messo la faccia e anche un po’ la reputazione. «Questo è un fenomeno».

Per un anno s’è potuto soltanto intuire che sotto quella chioma dorata si nascondesse un gioiello: ma il tempo sa essere galantuomo e quando Spalletti ha incrociato il suo nuovo centravanti, nessuno in serie A è riuscito «a difendere la mescola di velocità e potenza»”