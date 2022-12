CorSport su Olivera: torna dal Mondiale per rilanciarsi, c'è un sospetto

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Mathias Olivera del Napoli:

"Il sospetto che le gerarchie stiano cambiando sta nelle statistiche e l’esterno part-time d’inizio stagione ha cominciato ad insediarsi più stabilmente sulla fascia sinistra da Amsterdam in poi: sei maglie da titolare su undici, cinque partite per intero, un gol a Cremona, da aggiungere ai due assist in Champions. L’11 luglio, in Uruguay-Panama, il ginocchio sinistro fece piangere Olivera, che dal Mondiale torna per rilanciarsi completamente".