CorSport su Milik: l'addio al Napoli è molto concreto, quattro club se lo contenderanno

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Milik: "La situazione è la seguente: nonostante il Napoli sia anche uscito allo scoperto con il ds Giuntoli - «Consideriamo Milik un giocatore molto importante e vogliamo tenerlo», disse -, l’idea che Arkadiusz possa cambiare aria tra qualche mese è molto concreta. li estimatori, come anche il club azzurro sa perfettamente, non mancano: l’Atletico del Cholo Simeone, che sull’attaccante polacco esercita inevitabilmente un fascino notevole; e ancora l’Arsenal e il Tottenham, a sua volta alle prese con il nodo Harry Kane; e poi, in Italia, la Juve di Sarri. E d’accordo è vero che Arek e Jessica, la sua compagna, hanno da poco adottato un cucciolo di setter bianco e nero, ma il destino è tutt’altro che scritto. Anzi. E i numeri di cui sopra tornano d’attualità: il Napoli valuta Milik 50 milioni di euro. Cinquanta, di base: i corteggiatori sono avvisati".