CorSport su Mertens: "Sa cosa vuole Ancelotti da lui, può sentirsi in competizione con Llorente"

Notizie Calcio - Dries Mertens non deve assolutamente chiedere nulla, né ha altro da imparare come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ha gli schemi memorizzati in testa da anni, sa cosa vuole Ancelotti da lui e cosa sanno dargli i compagni. E’ il centravanti del momento, non essendoci praticamente Milik, e può sentirsi in competizione con Llorente o condividere con lui una partita, il suo sviluppo e anche la dura legge del turn-over. L’attaccante belga insegue tante cose, soprattutto il record di gol di Marek Hamsik, che ormai è vicinissimo, gliene mancano dieci, ed ogni occasione è quella buona per sentire il primo posto ai suoi piedi. Queste si chiamano motivazioni"