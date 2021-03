CorSport su Mertens: in Belgio lo definiscono il Peter Pan della Nazionale per due motivi

Napoli Calcio - «Voglio dei figli. Finora io e mia moglie abbiamo scelto consapevolmente di aspettare, perché da calciatore non è facile e io voglio essere presente per loro, ma bisogna pur cominciare un giorno...». Così ai microfoni di HLN l’attaccante belga del Napoli Dries Mertens, protagonista di un focus sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“In Belgio lo definiscono il Peter Pan della Nazionale per quella sua aria scanzonata e la battuta sempre in tasca, eppure a quasi 34 anni Dries Mertens comincia a immaginare una nuova isola che non c’è”