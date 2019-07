CorSport su Mertens: "È il genio dei colpi impossibili! Ha un obiettivo per la stagione appena iniziata"

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - La gioia colta al cospetto della prima apparizione a Dimaro Folgarida dell’attaccante belga del Napoli Dries Mertens è stata inequivocabile, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Del resto è pur sempre il genio dei colpi impossibili, il miglior realizzatore della storia del club nelle coppe europee (20 gol) e in Champions (10), nonché il terzo marcatore di sempre del Napoli in tutte le competizioni: 109 reti, 6 meno di Maradona (115) e 12 meno di Hamsik, recordman con 121. L’obiettivo della prossima, imminente stagione cominciata ieri, la settima per lui, è chiarissimo: battere il primato di Marek e magari anche quello di Attila Sallustro, primo azzurro di sempre per numero di gol in campionato: 106 contro gli 84 messi a segno da Dries”