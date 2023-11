Napoli Calcio - Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport scrive su Alex Meret:

"Per non dire di Meret, i cui errori sui tiri rasoterra e a mezz’altezza e sulle uscite raccontano ormai un’involuzione preoccupante. Queste lacune risultano tanto più evidenti di fronte alla prova coraggiosa del Napoli dalla cintola in su, con Zielinski e Anguissa in giornata di grazia, ancorché Lobotka lievemente sottotono".