CorSport su Lukaku: vuole riprendersi l'Inter e vivere il sogno rimonta contro il Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola su Romelu Lukaku che oggi scenderà in campo nel test amichevole tra l'Inter ed il Sassuolo: "Oggi test in casa del Sassuolo: il belga vuole riprendersi l’Inter e vivere il sogno della rimonta". In effetti contro gli emiliani sarà la prova generale per la squadra di Inzaghi che il 4 gennaio sfiderà il Napoli al Meazza

"Dopo un percorso così tortuoso, è stato normale, in casa nerazzurra, vivere con apprensione il ritorno di Big Rom a Milano. Inizialmente, il lavoro alla Pinetina è partito con grande cautela e attenzione, ma con il passare dei giorni la fiducia ha cominciato a crescere. E l’amichevole con la Reggina, come già sottolineato, ha sciolto buona parte delle riserve. Questa seconda parte di stagione, per lo stesso totem Belga, può trasformarsi una rivincita rispetto al flop in Qatar. Conquistare un altro scudetto in nerazzurro sarebbe una nuova dimostrazione di forza, se non di strapotere. E’ chiaro, però, che occorre passare dalla sfida con il Napoli della prossima settimana e da una vittoria quasi obbligata. Perdere, finendo a -14, infatti, avrebbe il sapore di una sentenza. Anche un pareggio, peraltro, farebbe precipitare le speranze di rimonta. Vincere, invece, farebbe decollare l’Inter, poi attesa da un calendario tutto sommato agevole in campionato".