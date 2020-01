CorSport su Lobotka: "Stan è un vecchio amore che ritorna, i tifosi per ora si fidano di Hamsik che l'ha consigliato"

Calciomercato Napoli - Il calcio è la sua vita ma ce ne sono altre, di passioni, che Stanislav Lobotka ha svelato senza filtri, raccontandosi, in un’intervista social con la quale il Napoli lo ha presentato ai suoi nuovi tifosi. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Lo manda Hamsik, è slovacco come lui, ha altre caratteristiche ma è pur sempre da centrocampista che vuole fare innamorare la sua nuova città. Lobotka è un vecchio amore che ritorna, il corteggiamento è durato un paio d’anni, è diventato legame poche settimane fa. I tifosi li ha già conosciuti, con Lazio e Juve ha raccolto un’ora scarsa, i primi venti minuti in Coppa Italia e il finale di gara coi bianconeri. Loro, di lui, sanno ancora poco. Parlerà molto presto il campo. Per il momento si fidano di Hamsik che lo ha spesso consigliato al Napoli e poi ha raccontato a Lobotka, 25 anni, cosa vuol dire farne parte”