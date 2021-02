CorSport su Lobotka: contro l'Atalanta scivolerà in panchina con i i suoi ventiquattro milioni di dubbi riconvertiti in Spagna

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Lobotka: "E però davanti c‘è materiale umano (di prim’ordine) che potrà essere sfruttato in una rotazione salutare per i muscoli e per il cervello: dalla cabina di regia, rispetto a Granada, dovrebbe scivolare fuori Lobotka con i suoi ventiquattro milioni di dubbi riconvertiti in Spagna, e a dettare il ritmo, o soprattutto a fungere da interditore, ci andrà Bakayoko, con Fabian alla propria destra e Zielinski a sinistra, in una composizione tecnica in cui si fonderanno atletismo e palleggio".