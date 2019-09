CorSport su Llorente: "Il re leone è fatto così, non s’affida alla diplomazia! Ci sono duecento buoni motivi per non sentirsi semplicemente il profeta del «last minute»"

«Ho aspettato il Napoli, e avevo anche altre opportunità, per tanti motivi: perché volevo restare nel calcio che conta e in un grande club; perché volevo giocare ancora in Champions, il torneo più bello che esista; perché volevo essere allenato da Carlo»

Fernando Llorente, nuovo attaccante del Napoli, è stato presentato ieri a Castel Volturno e l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio allo spagnolo. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi:

“Il re leone è fatto così, ti fissa dritto negli occhi, non va di convenzione, non s’affida alla diplomazia, non sfugge al ruolo che gli è imposto da uno status scintillante che sta lì a dominar la scena: un Mondiale, un Europeo, una Europa League, uno scudetto in Italia. Ci sono duecento buoni motivi per non sentirsi semplicemente il profeta del «last minute», perché se c’è stata già una vita da Fernando Llorente - Athletic Bilbao, Tottenham, Juventus, Swansea, Siviglia e poi una delle Nazionali, quella spagnola ovviamente, più bella della storia del calcio - allora è scontato portarsi dentro il proprio vissuto”