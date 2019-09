CorSport su Llorente: "Ha il fuoco dentro che arde dalla notte della finale di Champions, possibile rodaggio con la Samp"

I primi giorni da «napoletano» per l'attaccante azzurro Fernando Llorente sono serviti per riacquisire confidenza con il campo e con il lavoro in gruppo, con metodologie chiaramente diverse come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"È bello carico e poi, in fin dei conti, ha semplicemente fatto la preparazione «diversa», in solitario. Llorente ha il fuoco dentro che arde dalla notte di Madrid, quella in cui il Liverpool gli ha «rubato» (si fa per dire) la Champions, alla quale si avvicina con autorevolezza e con la possibilità di fare un po’ di rodaggio già con la Sampdoria. E comunque oggi si presenta e dirà come sta, quanto ha nelle gambe... Tutto, insomma"