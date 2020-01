CorSport su Insigne: "Re di coppa, è a -7 da Higuain! E domenica arriva la Juventus di Sarri..."

Ultimissime calcio Napoli - Lorenzo re di coppa. Re di Napoli, di nuovo, per una notte di festa attesa da tanto, davvero troppo tempo. E il San Paolo canta e idealmente ringrazia soprattutto lui, Insigne: ancora decisivo in Coppa Italia, dopo la doppietta di rigore con il Perugia come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano:

“Firma d’autore. Da grande, sì: una giocata super, uno-due (minuti) e via. E ora, i gol complessivi della sua vita azzurra sono 84: Higuain è a sette passi. In un solo colpo di classe regala inevitabilmente fiducia alla squadra e a lui stesso. Simbolo del gruppo in quanto capitano, e unico napoletano, ma troppo spesso anche uomo più bersagliato in assoluto: crisi e non. L’ottimismo ricomincia a circolare: nulla di meglio, considerando che domenica al San Paolo arriva la Juventus di Sarri, di Cristiano e del Pipita”