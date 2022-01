CorSport su Insigne: non ha la testa già a Toronto! Farà il capitano del Napoli con serietà senza mollare fino a maggio

Napoli calcio - "Il futuro può attendere, da qui a giugno Lorenzo non starà a Toronto, ma a Napoli". Il Corriere dello Sport sottolinea come la testa di Insigne, nonostante l'accordo con il Toronto, stia soltanto sul Napoli.

"Non mollerà da qui a maggio, sarà il professionista che è sempre stato, dentro il campo e fuori. La vittoria non arriva, il gol di Mertens, propiziato proprio dal “separato speciale” non tiene, c’è il pareggio di Federico Chiesa. Va così e in fondo è il risultato più giusto. Come è giusto sottolineare che Lorenzo Insigne farà il capitano del Napoli con serietà. La telecamera lo inquadra, mentre Mertens è a terra infortunato, a colloquio con il vice di Spalletti, Marco Domenichini. Parlano della squadra, di come sta in campo, di come si muove, di quello che si può fare per migliorare, di cosa potrebbe succedere se “Ciro” uscisse. Ecco, fermo immagine. Insigne, la fascia di capitano, l’allenatore. Il futuro può attendere, da qui a giugno Lorenzo non starà a Toronto, ma a Napoli. Tranquilli".