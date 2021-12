CorSport su Insigne: il 7 novembre l'agente era in America, la realtà è uscita fuori dopo smentite sparate a raffica come palle da baseball

Ultime calcio - Il Toronto e l'entourage di Insigne sono usciti allo scoperto a un paio di giorni appena - oggi uno - dall'acquisizione dello status di parametro zero. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il 7 novembre, mentre Lorenzo giocava con il Verona al Maradona, il suo manager Vincenzo Pisacane era proprio in America, magari in Canada a parlare ancora della possibilità di un trasferimento del capitano azzurro in Mls, dopo un primo incontro andato in scena in città a ottobre con il vicepresidente della lega statunitense-canadese, Lino Di Cuollo.

La versione ufficiale fu: colazione di lavoro per investimenti immobiliari negli States. Poi, nonostante le smentite sparate a raffica come palle da baseball più che di soccer, la realtà è venuta fuori prepotente: il Toronto vuole Insigne e gli offre un bel po' di dollari per convincerlo a lasciare Napoli"