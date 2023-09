CorSport su Garcia: ha rinunciato all'ultimo slot sostituzioni con la Lazio. Confusione e ansia sembrano avvolgere il Napoli

Calcio Napoli - C'è un dettaglio che conferma la confusione che in questo momento c'è nel Napoli si legge questa mattina sul Corriere dello Sport che fa notare come Garcia, contro la Lazio, abbia fatto quattro sostituzioni senza utilizzare l'ultimo slot disponibile.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Tutti dentro (Raspadori con Lindstrom e infine con Simeone), tranne il quinto: tra le pieghe d’una partita nata bene e poi finita malissimo, c’è un cambio in meno, dunque la rinuncia ad una possibilità per dare freschezza o fisicità o adrenalina in mezzo al campo, dove il Napoli ha scoperto quasi inaspettatamente d’essere in difficoltà con la Lazio.

Né Elmas, in genere il «dodicesimo», né Cajuste, che nelle rotazioni potrebbe essere il vice di Zielinski o quello di Anguissa o anche quello di Lobotka. C’è uno stato d’ansia, persino comprensibile, che pare avvolgere questo Napoli, consapevole delle difficoltà di ripetere una stagione mostruosa, da alieni".