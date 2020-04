CorSport su Elmas: "In lui c'è racchiuso un centrocampista moderno e universale, è un intoccabile!"

Notizie Calcio - Eljif Elmas, centrocampista macedone del Napoli, è il protagonista di un lungo focus sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, del quale vi proponiamo un breve stralcio:

"In ventuno anni (a settembre) c’è racchiuso un centrocampista moderno e anche universale, capace di assecondare qualsiasi richiesta, di inventarsi mediano o mezzala o anche esterno, di potersene stare alle spalle delle punte e in qualsiasi sistema di gioco. L’investimento mirato e costoso è ripagato per il momento dalle dimostrazioni fornite. Nel capitolo intoccabili ha un ruolo principale, un ventenne di questo spessore non si mette in discussione"