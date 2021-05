CorSport su De Laurentiis: ha sfiorato il colpo Allegri, la garra del Porto di Conceicao l'ha stimolato non poco

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su De Laurentiis: "Dopo aver attraversato analiticamente mezza Europa, e sfiorato - anzi toccato - Massimiliano Allegri, s’è affidato all’istinto di cui un manager deve appropriarsi e che Sergio Conceiçao gli ha stimolato con il Porto e quella «garra» che il Napoli ha smarrito non solo in 90’ ma pure in nove sconfitte dolorose e decisive. La vita d’un club dipende dalla proprie disponibilità e tra avere e non avere cinquanta milioni passa una differenza abissale, certo non trascurabile: però c’è il passato che insegna e la solidità economica, a cui hanno attentato il Covid negli ultimi sedici mesi e il «fallimento» tecnico di questa stagione, si trasforma in risorsa da fondere con le idee, da lasciare sgorgare dento un’era nuova, a modo suo rivoluzionaria"