CorSport su ADL: consenso al minimo storico dal 2004, non può ignorare questa disaffezione

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza questo clima di disaffezione verso il Napoli ed in particolare nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis:

"Ma il problema del Napoli è un altro: non è esclusivamente tecnico, perché il materiale umano resta di valore e ci sono riferimenti che abbagliano; non è assolutamente tattico, essendo Spalletti un indiscutibile fattore che induce all’ottimismo con la sua autorevolezza ed il coraggio di essere frontale; non è ormai neppure più economico, considerati i «benefici» delle partenze e il benessere che al bilancio ha lasciato in eredità la sforbiciata agli ingaggi: la questione, adesso, è squisitamente ambientale, perché c’è un senso di distacco che in parte, a Napoli, si percepisce, e c’è una latente disaffezione che Adl non può fingere di ignorare, né derubricare come irrilevante.

Il Napoli non ha mai limpidamente saputo parlare alla gente, o ha sbagliato i toni oppure ha gonfiato esageratamente i modi, e la comunicazione appartiene (esclusivamente) ad un presidente che probabilmente sta toccando il minimo storico, nel suo mandato avviato nel 2004, di simpatia"