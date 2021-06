CorSport - Spalletti vuole testare Malcuit: il francese andrà in ritiro a Dimaro

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport Kevin Malcuit andrà in ritiro con il Napoli: "Il ritiro comincerà tra meno di un mese, consentirà di azzerare ciò ch’è stato per tentare di ripartire, come se nulla fosse accaduto nel passato: Malcuit ha giocato poco, praticamente niente, dal momento in cui - 28 ottobre 2019 - a Ferrara intuì di essere stato abbandonato dal crociato anteriore del ginocchio destro. I 31 minuti nel Napoli della passata stagione (contro Spal e Atalanta) sono stati integrati da altri 205’ con la maglia della Fiorentina e non hanno soffocato la curiosità di Spalletti d’intrufolarsi di un esterno di fascia che a destra, e con Ancelotti, qualcosa è riuscito a esprimere".