CorSport - Spalletti è la garanzia per il nuovo Napoli: il club gli garantisca un ambiente sano

"Spalletti è la garanzia tecnica e pure umana sulla quale adagiarsi". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che lancia un appello un po' a tutto l'ambiente napoletano che da settimane si sta dividendo sempre di più.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Il Napoli si sta affacciando nel suo futuro, deve costruirselo cominciando a spazzare via dall’atmosfera quel venticello avvelenato che si avverte, ha il dovere di riavvicinarsi alla propria gente con trasparenza e la lungimiranza che è servita per vivere dieci anni (dieci anni, eh!) dentro il proprio progetto e poi deve consegnare a Luciano Spalletti un ambiente sano in cui continuare a seminare il proprio calcio"