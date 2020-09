Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il mercato verrà vissuto «in progress», non necessariamente in caso di partenze ci saranno meccanicamente arrivi: l’eventuale cessione di Koulibaly, un affare da settantacinque milioni (e con risparmio da tredici lordi d’ingaggio) prevede l’automatica, immediata «promozione» a titolare indiscutibile di Maksimovic, per il quale il rinnovo non è più diventato un ostacolo insormontabile ma una possibilità concreta".