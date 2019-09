CorSport sicuro: "Juve, quest'anno la Serie A non sarà una passeggiata. Potrebbe essere un campionato all'inglese..."

Juventus-Napoli 4-3, ecco l'editoriale del Corriere dello Sport oggi in edicola:

Potrebbe essere un manifesto programmatico, Juventus-Napoli arrivata presto, ma ricca di indicazioni. Quest’anno vince chi fa un gol di più, non chi ne prende uno in meno, quest’anno, soprattutto, i campioni d’Italia potrebbero vincere il nono scudetto consecutivo ma non faranno una passeggiata di salute, come al solito. Ci saranno avversari, a cominciare dalla banda Ancelotti, che ribatteranno colpo su colpo, specialmente se gli canteranno, come i tifosi della Juventus (con intenzioni irrisorie) “‘O surdato ‘nnammurato” facendoli sentire a casa, scatenando la loro reazione. Forse non è andata così, però i tempi sono quelli e la suggestione è bellissima [...].

Un’ora di calcio quasi totale di Madama, con gli juventini in vantaggio su tutti i palloni e in tutte le zone del campo. Al netto degli infortuni, poi, per la prima volta da anni avremmo visto la stessa formazione per due giornate di campionato consecutive. Ma Chiellini si infortuna e quindi cambia una casella rispetto a Parma. L’assenza del capitano si fa sentire, perché due gol su calcio piazzato con “Chiello” in campo la Juve non li prendeva. Però il Napoli c’è, è cresciuto, sa rimontare anche da situazioni disperate. Quest’anno ne vedremo delle belle, forse sarà un campionato all’inglese, di sicuro non sarà un campionato noioso.