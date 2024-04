CorSport - Settimana decisiva per il nuovo allenatore del Napoli. ADL vuole chiudere presto: 4 nomi in corsa

Nuovo allenatore Napoli, si entra nella settimana decisiva. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come il presidente Aurelio De Laurentiis voglia chiudere il discorso relativo alla nuova guida tecnica a stretto giro. Così come fatto con il direttore sportivo, arriverà Giovanni Manna, il numero uno del club vuole fare la stessa cosa con il tecnico in modo da poter ettere subito mano al Napoli che verrà.

Nuovo allenatore del Napoli

Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport questa sarà la settimana decisiva per la scelta della nuova guida tecnica del Napoli. De Laurentiis sembra avere le idee piuttosto chiare. Sono quattro i profili che il presidente degli azzurri ha messo nel mirino. Il primo è quello di Antonio Conte che sta valutando bene anche altre situazioni. Poi ci sono Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini ed infine Vincenzo Italiano che piace a De Laurentiis da molto tempo.