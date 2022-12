CorSport - Scambio Bereszynski-Zanoli questione di tempo: Contini ha necessità di rientrare e farà il terzo

Notizie Napoli calcio. L'operazione Napoli-Sampdoria per lo scambio Bereszynski-Zanoli è ormai ben avviata e sempre più vicina alla definitiva fumata bianca.

Come riporta il Corriere dello Sport, l'operazione prevede anche il ritorno in azzurro del portiere Nikita Contini:

Il Napoli prenderà Bereszynski (30), esterno basso di destra che rimarrà in prestito per sei mesi - poi si vedrà - e sarà utile per fronteggiare il tour de force, lasciando a Zanoli la possibilità di crescere alla Sampdoria. E poi, visto che Contini ha necessità di rientrare, spalancherà le porte al suo estremo difensore, sistemandolo alle spalle di Meret e di Sirigu.