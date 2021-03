CorSport - Sarri in pole per allenare la Roma: la considera la piazza ideale per ripartire

Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Sarri sarebbe in pole per guidare la Roma: "Quanto alla Roma, viaggiando da un capo all’altro della città, tra i favoriti alla successione di Fonseca, oggi è salito Maurizio Sarri. La giudica una piazza ideale per ripartire, anche perché relativamente vicina alla sua Figline. Ha avuto contatti indiretti con il gruppo Friedkin attraverso il fido manager Ramadani e secondo chi gli sta affianco ha già visionato l’organico per valutare come intervenire"