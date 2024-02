CorSport - Salernitana, rischia anche Liverani: ipotesi Inzaghi bis

Serie A - La Salernitana sprofonda sempre di più in classifica. ieri un'altra sconfitta interna contro il Monza. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport non è da escludere il clamoroso ritorno di Pippo Inzaghi in panchina al posto di Fabio Liverani:

"Il presidente Iervolino e il dg Sabatini non ci sono, ma dopo il successo del Monza firmato Maldini-Pessina l’aria è tesa. «La società non è assolutamente soddisfatta – commenta l’ad granata Milan – interverremo a gamba tesa per correggere atteggiamenti che non sono accettabili. Liverani non è in discussione, però stiamo riflettendo anche su di lui, chiederemo spiegazioni perché la squadra non ha dato risposte degne.

Abbiamo ancora una speranza, la classifica è corta, ma non saremo più permissivi. Ora vogliamo essere molto più incisivi». Sperando che ci sia tempo, ovviamente. La prima missione è quella di ritrovare dignità, tra le ipotesi di cui si parla c’è la possibilità di richiamare Pippo Inzaghi con accordo anche per l’eventuale torneo cadetto".