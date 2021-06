CorSport - Ruoli e nomi individuati da Spalletti per rendere il Napoli più forte: la situazione

Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle priorità di mercato individuate da Luciano Spalletti per rinforzare il Napoli.

LA LISTA DI SPALLETTI

Il quotidiano scrive: "Per ora, mancano: un esterno basso di sinistra (Emerson Palmieri o Mandava), che offra le garanzie necessarie per crescere in personalità, ma servirà anche un centrocampista che si prenda il lavoro «sporco» assicurato nella passata stagione da Bakayoko. Il resto, verrà da sé e sarà stimolato dalle operazioni in uscita: se partirà Fabian Ruiz, sarà necessario per il Napoli dotarsi di un centrocampista «diverso» (Basic resta nella lista che comprende anche il ventunenne Cheick Oumar Doucoure del Lend e Sander Berge, 23enne centrale dello Sheffield), se andrà via invece Koulibaly, diventerà indispensabile garantirsi un interprete di spessore internazionale o di prospettiva".