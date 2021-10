CorSport - Roma-Napoli, Zaniolo verso il pieno recupero: vuole esserci perché ha un conto in sospeso con Spalletti

Napoli calcio - Zaniolo recupera per Roma-Napoli. A dare notizia è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa una sorta di report sulle condizioni dell'attaccante che era uscito anzitempo dalla sfida di domenica scorsa a Torino contro la Juve. Al di là di questo, Zaniolo vuole esserci contro il Napoli perché ha un conto in sospeso verso Spalletti.

"Si è infilato uno scaldacollo scuro, si è voltato di scatto. E poi giù a correre, avanti e indietro: scatti, allunghi, cambi di direzione. Tutto andava bene. Zaniolo non dimentica, peraltro, che l’allenatore avversario sarà Luciano Spalletti. Che era all’Inter quando, per ottenere il fido Nainggolan, accettò di sacrificarlo e di trattarlo con la Roma. Se dovesse giocare, e magari trovare il primo gol in campionato, potrebbe farsi rimpiangere da chi non ha creduto abbastanza in lui. si allenerà anche oggi da solo, mentre i compagni prendono freddo nel circolo polare artico, e proverà a forzare a ridosso della partita. Se non ci saranno controindicazioni, si metterà a disposizione"