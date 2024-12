CorSport - Rivoluzione Conte, 11 cambi in Coppa Italia: utilizzerà 2 moduli con la Lazio

Napoli - Il Napoli si prepara alla prossima sfida di Coppa Italia contro la Lazio di Baroni e Conte è pronto a schierare quella che reputa una sua seconda squadra che vanta grande unione e intesa.

Ad anticipare quello che può accadere allo stadio Olimpico di Roma per Lazio-Napoli di Coppa Italia è il Corriere dello Sport che svela quelli che possono essere i tanti cambi di Antonio Conte. Due partite in 4 giorni contro la Lazio tra campionato e Coppa Italia e Conte è pronto ad affidarsi alle sue due formazioni diverse.



E allora, i due Napoli: all’Olimpico giocheranno - o comunque dovrebbero, salvo stravolgimenti - Caprile in porta; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola nella linea a quattro; Folorunsho e Gilmour a centrocampo; Ngonge, Simeone, Raspadori e Neres in attacco. Con una precisazione: il sistema dovrebbe oscillare tra il 4-2-3-1 e il 4-2-2-2 impiegato dalla Juve all’Inter in campionato, con Jack che farà su e giù tra la mediana e la prima linea per affiancare il Cholito in attacco. Del resto, Conte è stato sempre chiaro in merito e a scanso di equivoci lo ha ribadito anche ieri: è in questa versione, come alter ego tattico di McT, che lo ha inquadrato.

Domani, tanto per cominciare, la qualificazione ai quarti sarà dunque inizialmente affidata ai mancini Neres e Ngonge, le ali-trequartisti che dovranno rifinire e concludere, andare sugli esterni e venire dentro al campo alle spalle delle due punte Simeone e Raspadori, una delle chiavi tattiche della notte dell’Olimpico se alla fine dovrà recitare da seconda punta e poi da mezzala in fase difensiva. Dovrà cucire, ricamare e provare a finalizzare a caccia del primo gol di una stagione che finora lo ha visto protagonista nelle prime tre giornate di campionato e in Coppa Italia, contro il Modena nei trentaduesimi e il Palermo nei sedicesimi. L’ultima giocata da titolare. Ma non soltanto da Jack: dall’epoca non sono mai più partiti dal primo minuto Rafa Marin, Juan Jesus e Simeone. Anzi, Rafa e Juan non hanno mai più giocato: per lo spagnolo sarà la seconda apparizione, per il brasiliano la terza dopo Verona. Per Folorunsho e Zerbin, invece, sarà la prima in assoluto dall’inizio.