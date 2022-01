CorSport - Pressing Lazio per Casale del Verona: in corsa anche Napoli e Milan

Calciomercato Napoli - Non solo il Napoli, c'è anche la Lazio su Casale del Verona. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Lotito e Setti starebbero parlando di Casale per luglio. Sarri lo considera un obiettivo anche per il futuro, sa che il giocatore è corteggiato da Milan e Napoli, spera che la Lazio possa assicurarsi l’acquisto per la prossima stagione. Sarebbe un primo tassello per ricostruire la difesa. Piace anche Parisi dell’Empoli, terzino sinistro puro seguito dalle big del Nord. Ha una valutazione di almeno 10 milioni, si è fatto male nel match di gennaio contro la Lazio, rientrerà in campo all’inizio di febbraio".