CorSport - Petagna al Monza e Simeone al Napoli: doppio affare in dirittura d'arrivo, le cifre

Petagna al Monza e Giovanni Simeone al Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport le due trattative sono alle battute finale. Petagna ha accettato il trasferimento alla corte di Stroppa mentre il Cholito attende solo una telefonata per preparare la valigia e mettersi a disposizione di Luciano Spalletti.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Nel frattempo, il Monza continua a trattare per arrivare a Petagna: Andrea è un pupillo dell'ad Galliani sin dai tempi del Milan, di Milanello e del vivaio rossonero, e al di là dell'affetto c'è una stima sportiva dimostrata in pratica. Con l'offerta al Napoli: 5 milioni per il prestito e 10 per l'obbligo di riscatto che però il club azzurro non vuole legare alla salvezza degli acquirenti.

La volontà di chiudere c'è, anche perché il giocatore ha accettato la proposta ed è allettato dalla prospettiva di ritrovare continuità, e nel momento in cui le due società troveranno l'accordo definitivo allora Giuntoli potrà sistemare l'altro colpo sistemato in freezer: Simeone. Il Cholito, ventisettenne argentino figlio del Cholo, ha già accettato e resta in attesa: di Napoli, di Maradona (lo stadio), di Champions".