CorSport pazzo di Zielinski: il suo calcio è diverso dagli altri, si è prefissato un obiettivo fino a fine stagione

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta la prestazione di Piotr Zielinski ieri sera contro il Bologna: "L’assist di tacco per il primo gol di Insigne è una magia che appartiene a pochi. Zielinski intuisce tutto, sa che gli arriverà il pallone al limite e conosce le peculiarità del capitano, a cui spalanca la porta con un gesto di assoluta qualità. È la conferma della sua idea di gioco proiettata all’affondo e all’immediata ricerca della profondità". Il polacco si è prefissato un obiettivo: arrivare in doppia cifra come gol fatti.