CorSport - Patti chiari ed Allan momentaneamente fuori rosa: la linea dura di Gattuso inizia a dare risultati

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Cagliari-Napoli: "Inizia bene, a Cagliari, la fase due del signor Gattuso. Quella del “tutti in riga”. Quella del pugno di ferro. Ora basta, insomma. Perché tutto può sopportare il povero Gattuso, tranne che qualcuno faccia o dia l’impressione di fare il lavativo. Perché lui alla missione Napoli dedica ogni istante della sua giornata e perché la squadra - quasi tutta - ha sposato la sua filosofia che parla di lavoro e sacrificio. Cosicché ha tracciato una riga, Gattuso, sul prato di Castelvolturno ed è stato chiaro: da questa parte chi è con me e chi invece sta con la testa chissà dove può accomodarsi fuori. Il primo a farne le spese è stato Allan, il brasiliano anima della squadra mille volte, l’indomito mediano di tante battaglie, a torto oppure a ragione, accusato di fare lo scansafatiche. Tant’è che proprio lui, che fu uno dei più animosi quella maledetta notte dell’ammutinamento, è stato momentaneamente messo fuori squadra. Il massimo dell’affronto per un combattente del pallone".