CorSport - Ounas corteggiato da tre club francesi, su Tonelli ci sono tre club di Serie A: il difensore non vuole partire in prestito

Calciomercato Napoli- Non solo mercato in entrata, la SSC Napoli lavora anche per sfoltire la rosa in vista dell'imminente inizio del prossimo campionato.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli esuberi dello spogliatoio azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it: