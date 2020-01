CorSport - Ospina sta ribaltando le gerarchie in porta, l’idea di un portiere abile con i piedi stuzzica Gattuso

Leggendo tra le righe del discorso firmato da Gattuso dopo gli ottavi di Coppa Italia con il Perugia, anzi tra le parole evidenziate e cerchiate di rosso, David Ospina sta ribaltando le gerarchie della porta del Napoli palla al piede, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Al tecnico azzurro piace proprio per questo, per la sua capacità più spiccata di giocare il pallone rispetto a Meret. Al momento però, sebbene i sospetti siano fortissimi e altrettanto fondati, la controprova del sorpasso definitivo non è ufficiale: da bollettino medico del club, infatti, Alex non ha ancora assorbito il colpo al fianco sinistro rimediato con l’Inter e dunque non è al meglio. E domani con la Fiorentina, per la terza partita consecutiva, toccherà a Ospina. Se è vero - come lo è - che Gattuso aveva battezzato Meret nel nome della continuità prima della trasferta con il Sassuolo, l’idea di un portiere abile con i piedi stuzzica Rino proprio per il tentativo di creare superiorità”