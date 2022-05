CorSport - Osimhen e Petagna a rischio cessione: 5 nomi per sostituirli

Calciomercato Napoli - Cinque nomi per l'attacco del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, non è sicura al permanenza di Victor Osimhen e di Andrea Petagna in vista della prossima stagione. Il primo è al centro di attenzioni in Premier League mentre l'altro ha chiesto di avere più spazio. Sono due situazioni da monitorare senza ombra di dubbio.

Osimhen

Osimhen e Petagna via da Napoli?

Osimhen e Petagna restano in bilico. Per il Corriere dello Sport sono cinque i nomi ai quali il Napoli starebbe pensando in caso di partenza dei due centravanti. Se dovesse lasciare Victor, i due eredi in corsa sarebbero Borja del Chelsea e Scamacca del Sassuolo. Nel caso invece dovesse andare via Petagna, i tre nomi in corsa sono: Beto dell'Udinese, Arnautovic del Bologna e Hlozek dello Sparta Praga.