CorSport - Osimhen confuso e poco felice: non ha gradito il fatto di non essere incedibile, il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen. Il quotidiano si sofferma in particolare sulla reazione, lo stato d'animo del bomber nigeriano nel corso di queste settimane quando ha capito di non essere incedibile per Aurelio De Laurentiis che ha fissato il prezzo per cederlo.

Osimhen

Osimhen non incedibile: la reazione dell'attaccante

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: