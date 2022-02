CorSport - Oggi Inzaghi saprà se Caicedo potrà essere convocato per Napoli: l'attaccante farà nuovi controlli medici

Notizie calcio Napoli - Oggi si saprà se Caicedo sarà convocabile per Napoli-Inter. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea come l'attaccante si sottoporrà ad un esame medico accurato per capire se è guarito da una elongazione agli adduttori.

Dubbio Caicedo Napoli Inter