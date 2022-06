CorSport - Offerta ufficiale Salernitana a Cavani: biennale con bonus monstre ad ogni gol

Calciomercato Napoli - C'è l'offerta della Salernitana per Cavani. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato le cifre della proposta di Danilo Iervolino al Matador.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"È un sogno, può restare tale, ma Danilo Iervolino non è uno che si rassegna facilmente, abituato com’è a dare concretezza alle sue idee. Il nome di Edinson Cavani continua a circolare nelle stanze del club granata, anche se per il momento è soltanto una suggestione. Tuttavia, una proposta è stata fatta: biennale da due milioni a stagione, con una parte variabile determinata in base ai gol (c’è chi dice 200mila euro per ogni rete segnata). Tutto passa per Walter Guglielmone, fratellastro e agente di Cavani. Fonti vicine alla Salernitana riferiscono che il giocatore potrebbe prendere in considerazione la proposta della società granata solo se non dovessero arrivare offerte da club che partecipano alla Champions. Insomma, sognare non costa nulla, ma poi la realtà è un’altra cosa".