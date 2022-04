CorSport - Non solo Simeone, c'è anche idea Belotti per il Napoli

Calcio Napoli - Il Napoli sta guardando soprattutto al mercato italiano per sostituire eventualmente Osimhen in caso di cessione in Premier League. Oltre a Giovanni Simeone, un altro profilo attenzionato da Giuntoli sarebbe quello di Andrea Belotti del Torino.

Belotti

Idea Belotti Napoli: le ultime

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport non è da accantonare l'idea Belotti per il Napoli: